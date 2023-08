сегодня



Новый сингл EYE AM выйдет осенью



Группа EYE AM в состав которой входят бывшие участники TYPE O NEGATIVE Kenny Hickey (гитара/вокал) и Johnny Kelly (барабаны) вместе с Kirk'ом Windstein'ом (гитара, вокал; CROWBAR, DOWN, KINGDOM OF SORROW) и Todd'ом Strange'ом (CROWBAR, DOWN), выпустит второй сингл, "Cryptomnesia", 24 ноября на Corpse Paint Records.







+0 -0



просмотров: 121