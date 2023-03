сегодня



Видео с текстом от NECRONOMICON EX MORTIS



NECRONOMICON EX MORTIS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Nocturnal”, который включен в выходящий 31 марта дебютный ЕР:



"Celestial Tomb"

"Earth Cancer"

"Nocturnal"

"The Burning"







