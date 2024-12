сегодня



NECRONOMICON EX MORTIS и BLOODFEAST RITUAL готовят сплит



NECRONOMICON EX MORTIS и BLOODFEAST RITUAL 21 февраля выпустят сплит You’ve Got Red On You:



"Soul Annihilation" (Bloodfeast Ritual)

"Decaying Humanity" (Bloodfeast Ritual)

"The Music Of Eric Zahn" (Necronomicon Ex Mortis)

"Bound In Human Flesh" (Necronomicon Ex Mortis"

"Unspeakable Swamp Creature" (Necronomicon Ex Mortis"

"Misery" (Necronomicon Ex Mortis)







