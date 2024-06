Новый ЕР NECRONOMICON EX MORTIS выйдет летом

сегодня



NECRONOMICON EX MORTIS сообщили о том, что 28 июня будет выпущен новый ЕР, получивший название "You And Your Friends Are Dead: Game Over":



“My Bloody Valentine”

“Leprechaun”

“In The Mouth Of Madness”

“The Dead Zone”

“Jason Lives”







