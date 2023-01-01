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Новая песня EMPIRE STATE BASTARD



"Harvest", новая песня группы EMPIRE STATE BASTARD, в состав которой входят Simon Neil (BIFFY CLYRO), Mike Vennart (BIFFY CLYRO live guitarist and solo artist, ex-OCEANSIZE), Dave Lombardo (SLAYER, TESTAMENT, MR. BUNGLE) и Naomi Macleod (BITCH FALCON), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на Roadrunner Records.







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