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Empire State Bastard

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Новая песня EMPIRE STATE BASTARD



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"Harvest", новая песня группы EMPIRE STATE BASTARD, в состав которой входят Simon Neil (BIFFY CLYRO), Mike Vennart (BIFFY CLYRO live guitarist and solo artist, ex-OCEANSIZE), Dave Lombardo (SLAYER, TESTAMENT, MR. BUNGLE) и Naomi Macleod (BITCH FALCON), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на Roadrunner Records.




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