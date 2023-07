сегодня



Новое видео EMPIRE STATE BASTARD



"The Looming", новое видео группы EMPIRE STATE BASTARD, , в состав которой входят Simon Neil (BIFFY CLYRO), Mike Vennart (BIFFY CLYRO, ex-OCEANSIZE), Dave Lombardo (SLAYER, TESTAMENT, MR. BUNGLE) и Naomi Macleod (BITCH FALCON), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Rivers Of Heresy", выход которого запланирован на первое сентября на Roadrunner.



Трек-лист:



01. Harvest

02. Blusher

03. Moi?

04. Tired, Aye?

05. Sons And Daughters

06. Stutter

07. Palms Of Hands

08. Dusty

09. Sold!

10. The Looming







+0 -0



просмотров: 104