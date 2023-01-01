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DAVE LOMBARDO — об EMPIRE STATE BASTARD: «Я сразу же влюбился в эту музыку»



Во время участия в последнем эпизоде "The Jasta Show", который ведёт фронтмен HATEBREED Jamey Jasta, легендарный барабанщик Dave Lombardo (SLAYER, TESTAMENT, MR. BUNGLE) рассказал о своём участии в EMPIRE STATE BASTARD, экстремальной металлической группе, основанной Simon'ом Neil'ом (BIFFY CLYRO) и Mike'ом Vennart'ом (концертным гитаристом BIFFY CLYRO, экс-OCEANSIZE).



Dave сказал:



«Simon Neil и Mike Vennart являются участниками очень популярной в Великобритании группы BIFFY CLYRO. Многие люди в США не знают, кто такие BIFFY CLYRO, но они очень популярны в Великобритании. Они выступают на фестивалях Download и Glastonbury. Они хедлайнят на Download на следующий день после IRON MAIDEN. Так что эти ребята очень популярны. Но Simon Neil, вокалист этой группы, и Mike Vennart любят и ценят хардкор-музыку. И последние 10 лет они говорили об этом. Они связались со мной во время пандемии, решили попробовать и решили: "Почему бы и нет? Давайте спросим его. Возможно, он не захочет этого делать". Но они спросили. Я сразу же влюбился в эту музыку. Я подумал: "Вот это да. Это чертовски круто". Странные изменения размеров. Это немного трэш. В ней есть немного грайндкора. Это трудно описать. Это самостоятельная сущность, и у неё есть своя индивидуальность. Поэтому дать ей описание очень сложно. Но это в духе тяжёлой музыки. И когда я услышал всё это, я был потрясён. И я согласился. Они прислали мне файлы для альбома. Я записал барабаны в своей домашней студии и отправил их обратно. И они остались довольны. И он выйдет — я надеюсь — где-то в сентябре».







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