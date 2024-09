сегодня



Новое видео ENFORCED



A Leap into the Dark, новое видео ENFORCED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР A Leap into the Dark, выходящего 25 октября:



“Betting on the End”

“A Leap Into The Dark”

“Deafening Heartbeats”

“Casket” (2024 Remaster)

“Deadly Intentions” (OBITUARY Cover)

“The Chase is On” (ENGLISH DOGS Cover)







