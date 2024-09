сегодня



Видео полного выступления ELEGY



Видео полного выступления ELEGY, состоявшегося в рамках ProgPower USA 2024, доступно для просмотра ниже:



"Equinox"

"Trust"

"The Grand Change"

"Visual Vortex"

"Take My Love"

"1998 (The Prophecy)"

"Spirits"

"All Systems Go"

"Losers Game"

"Anouk"

"Circles in the Sand"

"Frenzy"

"Manifestation of Fear"

"State of Mind"

"I'm No Fool"











