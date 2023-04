сегодня



Новая песня CULTURA TRES



“Signs", новая песня группы CULTURA TRES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Camino De Brujos", выход которого состоялся седьмого апреля на Universal Music в Северной и Южной Америке и на Bloodblast в остальных странах.



Трек-лист:



01. The World And Its Lies

02. Time Is Up

03. Signs

04. The Land

05. Proxy War

06. 19 Horas

07. Zombies

08. De Maracay

09. The Smell Of Death

10. Camino De Brujos







+0 -0



просмотров: 60