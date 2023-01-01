Новая песня CULTURA TRES

"The Land", новая песня группы CULTURA TRES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Camino De Brujos", выход которого запланирован на седьмое апреля на Universal Music в Северной и Южной Америке и на Bloodblast в остальных странах:
01. The World And Its Lies
02. Time Is Up
03. Signs
04. The Land
05. Proxy War
06. 19 Horas
07. Zombies
08. De Maracay
09. The Smell Of Death
10. Camino De Brujos
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