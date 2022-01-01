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*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
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Cultura Tres

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Басист SEPULTURA в CULTURA TRES



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CULTURA TRES сообщили о том, что в их состав влился басист SEPULTURA Paulo Xisto Pinto Jr. Группа выпустит новую пластинку, получившую название "Camino De Brujos", седьмого апреля в Америках и на Bloodblast в остальных странах мира. Видео на первый сингл, "The World And Its Lies", доступно ниже.

Трек-лист:

01. The World And Its Lies
02. Time Is Up
03. Signs
04. The Land
05. Proxy War
06. 19 Horas
07. Zombies
08. De Maracay
09. The Smell Of Death
10. Camino De Brujos




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