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Басист SEPULTURA в CULTURA TRES



CULTURA TRES сообщили о том, что в их состав влился басист SEPULTURA Paulo Xisto Pinto Jr. Группа выпустит новую пластинку, получившую название "Camino De Brujos", седьмого апреля в Америках и на Bloodblast в остальных странах мира. Видео на первый сингл, "The World And Its Lies", доступно ниже.



Трек-лист:



01. The World And Its Lies

02. Time Is Up

03. Signs

04. The Land

05. Proxy War

06. 19 Horas

07. Zombies

08. De Maracay

09. The Smell Of Death

10. Camino De Brujos







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