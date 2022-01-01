Басист SEPULTURA в CULTURA TRES

CULTURA TRES сообщили о том, что в их состав влился басист SEPULTURA Paulo Xisto Pinto Jr. Группа выпустит новую пластинку, получившую название "Camino De Brujos", седьмого апреля в Америках и на Bloodblast в остальных странах мира. Видео на первый сингл, "The World And Its Lies", доступно ниже.
Трек-лист:
01. The World And Its Lies
02. Time Is Up
03. Signs
04. The Land
05. Proxy War
06. 19 Horas
07. Zombies
08. De Maracay
09. The Smell Of Death
10. Camino De Brujos
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет