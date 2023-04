сегодня



Члены THE DILLINGER ESCAPE PLAN, EVERY TIME I DIE и FIT FOR AN AUTOPSY объединились в BETTER LOVERS



"30 Under 13", новая песня группы BETTER LOVERS, в состав которой входят Greg Puciato, Jordan Buckley, Clayton "Goose" Holyoak, Stephen Micciche и Will Putney, доступна для прослушивания ниже.







