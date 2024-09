сегодня



Новая песня BETTER LOVERS



“At All Times”, новая песня группы BETTER LOVERS, в состав которой входят Greg Puciato, Jordan Buckley, Clayton "Goose" Holyoak, Stephen Micciche и Will Putney, доступна для прослушивания ниже.



«Когда ребята прислали мне инструментал «At All Times», я был просто потрясен», — делится впечатлениями Greg Puciato. «Я уже давно ждал этапа «написания пауэр-баллад» в своем существовании. Я знал, что он наступит. Но я не представлял, что это произойдет с этой группой. Как вокалисту, мне очень интересно быть с парнями, которые могут писать такие песни, как эта и «30 Under 13». Это для влюбленных».











