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Better Lovers

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Новая песня BETTER LOVERS



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“At All Times”, новая песня группы BETTER LOVERS, в состав которой входят Greg Puciato, Jordan Buckley, Clayton "Goose" Holyoak, Stephen Micciche и Will Putney, доступна для прослушивания ниже.

«Когда ребята прислали мне инструментал «At All Times», я был просто потрясен», — делится впечатлениями Greg Puciato. «Я уже давно ждал этапа «написания пауэр-баллад» в своем существовании. Я знал, что он наступит. Но я не представлял, что это произойдет с этой группой. Как вокалисту, мне очень интересно быть с парнями, которые могут писать такие песни, как эта и «30 Under 13». Это для влюбленных».

BETTER LOVERS Feat. THE DILLINGER ESCAPE PLAN, EVERY TIME I DIE Members Release Epic Power Ballad вЂњAt All TimesвЂќ






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