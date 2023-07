сегодня



Новая песня BETTER LOVERS



"God Made Me An Animal", дебютный ЕР группы BETTER LOVERS, в состав которой входят Greg Puciato, Jordan Buckley, Clayton "Goose" Holyoak, Stephen Micciche и Will Putney, увидел свет на SharpTone Records. Композиция “Sacrificial Participant” доступна для прослушивания ниже:



“Sacrificial Participant”

“30 Under 13”

“Become So Small”

“God Made Me An Animal”







