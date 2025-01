сегодня



Новое видео ENVY OF NONE



"Under The Stars", новое видео группы ENVY OF NONE, в состав которой входят Alex Lifeson (RUSH), Andy Curran (CONEY HATCH), Alfio Annibalini и Maiah Wynne, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stygian Wavz", выходящего 14 марта на Kscope:



01. Not Dead Yet [03:29]

02. The Story [04:41]

03. Under The Stars [04:32]

04. Thrill Of The Chase [03:40]

05. Handle With Care [04:14]

06. That Was Then [03:46]

07. Raindrops [03:33]

08. New Trip [03:55]

09. Clouds [04:02]

10. The End [03:58]

11. Stygian Waves [03:37]







