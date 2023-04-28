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28 апр 2023 : Вокалист E-TYPE в DAMPF



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Вокалист E-TYPE в DAMPF



"No Angels Alive", новое видео группы DAMPF, основанной лидером E-TYPE Martin'ом Eriksson'ом, в состав которой входят участники HAMMERFALL, CROWNE, DYNASTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году.



Martin “E-Type” Erikson сказал:



«В реальности работа над новым альбомом — это просто продолжение работы над первой пластинкой. Мы продолжали сочинять, продюсировать и развивать звучание и мелодии Dampf, и вдруг в ходе этого процесса мы закончили работу над вторым альбомом. Новым и захватывающим является то, что теперь мы стали группой с постоянным составом, в которой каждый смог внести свой вклад и тем самым придать песням свою собственную форму и выражение. Фраза "No Angels Alive" означает, что зло выживает в этом мире без причины, а добро умирает смолоду».



Состав:



Martin Eriksson — вокал;

Jona Tee — клавишные;

Love Magnussen — гитара;

Pontus Edberg — бас;

David Wallin — барабаны;

Olivia Thorn — бэк-вокал;

Björn Åkesson — вокал;

Sam Söderlindh — гитара.







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