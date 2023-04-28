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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Новое видео METALLICA 15
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
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Dampf

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Вокалист E-TYPE в DAMPF



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"No Angels Alive", новое видео группы DAMPF, основанной лидером E-TYPE Martin'ом Eriksson'ом, в состав которой входят участники HAMMERFALL, CROWNE, DYNASTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году.

Martin “E-Type” Erikson сказал:

«В реальности работа над новым альбомом — это просто продолжение работы над первой пластинкой. Мы продолжали сочинять, продюсировать и развивать звучание и мелодии Dampf, и вдруг в ходе этого процесса мы закончили работу над вторым альбомом. Новым и захватывающим является то, что теперь мы стали группой с постоянным составом, в которой каждый смог внести свой вклад и тем самым придать песням свою собственную форму и выражение. Фраза "No Angels Alive" означает, что зло выживает в этом мире без причины, а добро умирает смолоду».

Состав:

Martin Eriksson — вокал;
Jona Tee — клавишные;
Love Magnussen — гитара;
Pontus Edberg — бас;
David Wallin — барабаны;
Olivia Thorn — бэк-вокал;
Björn Åkesson — вокал;
Sam Söderlindh — гитара.

DAMPF Feat. HAMMERFALL, CROWNE, DYNASTY Members Release




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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28 апр 2023
Darkside.ru MemberAlias
Что-то этого самого "вокала" Эриксона здесь и не слышно. Его просто забили кучей наложений, чтобы никто не услышал, что вокала, как такового, у него нет. Ну не считать же за таковой это бормотание скороговоркой? Звук неинтересный, типичный еврометал, музыка -нагромождение клише. Хотя и качественное. Имидж - клоунада. ХЗ, или я старый, или метал нынче не алё

просмотров: 431

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