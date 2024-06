сегодня



Новое видео DAMPF



"Masquerade", новое видео группы DAMPF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "No Angels Alive", выходящего 23 августа на Silver Lining Music.



A-TRON (Martin Erikson aka E-Type): «Песня рассказывает о темном духе и душе Якоба Юхана Анкарстрема, недовольного шведского военного, чей гнев и неудовлетворение шведским королем Густавом III привели его к попытке убийства на балу-маскараде, а затем к убийству в Королевской стокгольмской опере 16 марта 1792 года. Это случилось 300 лет назад, но «злые глаза» продолжают плести заговоры и в наши дни: сегодня « Masquerade» — это поддержание людей в неведении, предоставление им хлеба, воды, муки и удовлетворение тем, что они видят на поверхности, что, конечно, позволяет тьме процветать в тени и вне поля зрения».



“No Angels Alive”

“Masquerade”

“Ghost”

“Might As Well Have Died”

“Heart Of Darkness”

“War With The World”

“Hellfire”

“Away”

“Mists Of Avalon (Don’t Wake Me Up)”

“Dark Side Of My Moon”



Состав:



Martin Erikson [A-TRON] – vocals

Olivia Thörn [Bhéara] – vocals

Beak – keys

David Wallin [Haderajja] – drums

Pontus Egberg [Bahari] – bass

Sam Söderlindh [Sha-Zam’s] – guitar

Love Magnusson [Skaeggyxa] – guitar

Björn Åkesson [Arkoūda] – growls







+0 -1



просмотров: 136