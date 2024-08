Новые клипы DAMPF

сегодня



“War With The World” и “Might As Well Have Died”, два новых видео группы DAMPF, в состав которой входит Martin Erikson aka E-Type, доступны для просмотра ниже. Эти треки взяты из нового альбома "No Angels Alive", выходящего 23 августа на Silver Lining Music:



“No Angels Alive”

“Masquerade”

“Ghost”

“Might As Well Have Died”

“Heart Of Darkness”

“War With The World”

“Hellfire”

“Away”

“Mists Of Avalon (Don’t Wake Me Up)”

“Dark Side Of My Moon”







