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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 21
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The Gems

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THE GEMS нашли лейбл



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Группа THE GEMS, в состав которой входят бывшие участницы THUNDERMOTHER Guernica Mancini (вокал), Emlee Johansson (барабаны) и Mona Lindgren (бас), заключила контракт с Napalm Records и в ближайшее время выпустит сингл "Like A Phoenix".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 май 2023
Corpsegrinder04
На басу вероятно "неопределившийся". Ансамбль то женский, и на фото его нет.

просмотров: 233

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