THE GEMS нашли лейбл



Группа THE GEMS, в состав которой входят бывшие участницы THUNDERMOTHER Guernica Mancini (вокал), Emlee Johansson (барабаны) и Mona Lindgren (бас), заключила контракт с Napalm Records и в ближайшее время выпустит сингл "Like A Phoenix".







