сегодня



Новое видео THE GEMS



"Like A Phoenix", новое видео группы THE GEMS, в состав которой входят бывшие участницы THUNDERMOTHER Guernica Mancini (вокал), Emlee Johansson (барабаны) и Mona Lindgren (бас), доступно для просмотра ниже.







