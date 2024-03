сегодня



Новое видео THE GEMS



"Queens", новое видео группы THE GEMS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Phoenix", релиз которого состоялся 26 января на Napalm Records:



01. Aurora (interlude)

02. Queens

03. Send Me To The Wolves

04. Domino

05. Silver Tongue

06. Undiscovered Paths

07. Maria's Song (interlude)

08. Ease Your Pain

09. Running

10. Renaissance (interlude)

11. Like A Phoenix

12. P.S.Y.C.H.O.

13. Kiss it Goodbye

14. Force Of Nature

15. Fruits Of My Labor

16. Like A Phoenix (acoustic version)







