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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 62
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Poppy

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Spit, новое видео POPPY, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 май 2023
V
Vareg
Вот для Corpsegrinder04 сойдёт, прям его. Свежо, молодёжно. Без напульсников и тд. Вот для кого такое играют)
3 май 2023
Terror Zone
Я человек уже не молодой, но альбом 2018г себе в "понравившееся" добавил. Плевать хотел на предрассудки, мне нравится такой музон. Вот такие эксперименты я принимаю, а не всякое г типа "Kid A", где с кислыми щами тянут две ноты на фоне какого-то дребезжания.
3 май 2023
J
Jack of Diamonds
такой вайб Атари тинейдж риот

просмотров: 338

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