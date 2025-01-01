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*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
[= ||| все новости группы



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Poppy

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|||| сегодня

Новое видео POPPY



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the cost of giving up, новое видео POPPY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Negative Spaces", выпущенного 15 ноября на Sumerian Records.




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