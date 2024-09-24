Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
*Видео с выступления SLAYER 16
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 15
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 11
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
[= ||| все новости группы



*

Poppy

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео POPPY



zoom
"Hard", новое видео группы POPPY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Negative Spaces", выходящего 15 ноября на Sumerian Records.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 сен 2024
F
Fo0x
Админ фанатеет, поэтому она тут?
24 сен 2024
Corpsegrinder04
После других завсегдатых Дарксайдовских продуктов Ю-Туба типа Цвайзена или Фрипа с Тоей, Поппи ещё куда ни шло звучит.

просмотров: 99

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом