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MARK FARNER критикует тур GRAND FUNK RAILROAD



MARK FARNER, основатель GRAND FUNK RAILROAD, в недавнем интервью RockHistoryMusic.com ответил на вопрос, что он думает о юбилейном туре коллектива "We're An American Band":



«Вы имеете в виду тур GRAND FRAUD? [Смеется] Да, GRAND F-A-U-X RAILROAD. Это очень печально. Потому что это на самом деле нечестно. Каким бы юридически законным это ни было, это абсолютно нечестно по отношению к фанатам, и фанаты получают пощечину, точно так же, как они получают пощечину от этого фальшивого FOREIGNER, который сейчас существует. В этой группе нет ни одного оригинального участника, а они выходят как FOREIGNER, не говоря потенциальной аудитории, что в ней нет оригинальных участников. Но аудитория, фанаты не понимают сути дела. Их снова надули. И я полагаю, что фанатов уже и так достаточно надули. Почему бы не сказать людям правду и не выйти с гордо поднятой головой, вместо того чтобы прятаться за темными очками и пытаться представить себя мошенниками?»







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