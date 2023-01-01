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MARK FARNER о возможности вернуться в GRAND FUNK RAILROAD



В рамках недавнего интервью у Mark'a Farner'a спросили было у него когда-нибудь желание позвонить Don'y Brewer'у и сказать ему, что они должны преодолеть свои разногласия и вернуться на сцену вместе:



«Я сказал это лично. Я сказал: "Почему бы нам просто не зарыть топор войны и не дать фанатам то, что никто из нас не может отделить друг от друга. Есть три человека - это три конкретных человека. Никакая замена ни одного из этих людей не может даже близко приблизиться к оригиналу. Но я встретил много сопротивления. Есть вещи, которые... И я не психиатр; я не знаю, что происходит. Я знаю, что это не любовь. [Смеется] Это не любовь. Но я сделал это. Я делал это предложение по крайней мере раз в год в течение последних 24 лет, а иногда и чаще, больше, чем раз в год. Потому что я помню, когда THE BEATLES были еще живы. И я думал: 'Вы эгоистичные придурки'. [Смеется] "Почему бы вам просто не собраться снова вместе, чтобы я мог прийти и увидеть вас?" Потому что я был фанатом BEATLES. На них было такое же помазание, как на Элвисе [Пресли]. Но они не воспользовались этим и сделали с помощью этого что-то другое. Люди так делают; они просто переворачиваются и [говорят]: "О, да, чувак. Все эти люди любят меня. Зацените и вы меня". Бог... Спасибо тебе, Господи, что там, где я нахожусь, я могу взглянуть на мир сквозь призму - даже если это темное стекло, я могу ясно видеть с другой стороны. И я нахожусь в контакте с любовью, которая может снова сделать миллионы счастливыми, если мы втроем вернемся на сцену.



Я не хочу предрекать ничего мрачного, но каждый раз, когда я предлагал — а они знают, что я был открыт для этой идеи все эти годы — вернуться на сцену, мы бы разделили ее на троих, как мы и делали. Только с точки зрения денег — только с точки зрения денег — Melvin мог бы обеспечить своего мальчика на всю жизнь. У него есть мальчик, у которого есть ребенок; я полагаю, сейчас у него один или два ребенка. Я не знаю, потому что я не поддерживал с ним тесного контакта; это недопустимо. Но я все еще люблю Melvin. Он мой друг детства. Мы вместе катались на мотоциклах. Мы вместе джемовали. Мы вместе курили наркоту. Мы все делали вместе.



Может быть, если бы достаточно людей искренне молились, эта молитва была бы услышана. Я молился о том, чтобы THE BEATLES снова собрались вместе, но что-то просто не позволяло этому случиться...



Я думаю, если бы это могло произойти, то только один человек помешал бы это осуществить. И Господь знает, что это не Mel. [Смеется]»







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