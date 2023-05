Новое видео FINGER ELEVEN

сегодня



"Together Right", новая песня группы FINGER ELEVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сборника Greatest Hits, выход которого запланирован на 16 июня на CD и 25 августа на виниле:



"Good Times"

"Paralyzer"

"Together Right"

"Living In A Dream"

"I'll Keep Your Memory Vague"

"One Thing"

"Above"

"First Time"

"Falling On"

"Slow Chemical"

"Drag You Down"

"Welcome To The Machine"

