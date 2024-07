сегодня



Новый альбом FINGER ELEVEN выйдет в 2025



FINGER ELEVEN сообщили о заключении контракта с лейблом Better Noise Music (whose roster includes Five Finger Death Punch, Asking Alexandria, Bad Wolves, Nothing More, and From Ashes To New), на котором в 2025 году состоится релиз нового альбома. Премьера первого сингла, “Adrenaline”, намечена на второе августа.







