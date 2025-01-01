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Вокалист FINGER ELEVEN: «Время дает возможность взглянуть на себя со стороны»



Scott Anderson в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа так долго не выпускала студийный материал:



«Одной из величайших возможностей, которую может дать время, является некоторая объективность. Вы можете взглянуть на песню и сказать: «О, хорошо, это действительно хорошо». Но знаете что? Над ней нужно поработать. Эта часть не работает». И пугающий процесс раскрытия идеи и надежды на то, что она станет лучше в результате этого, я имею в виду, что вы должны это сделать. И если вы работаете над новой песней, и она теряет свой блеск новизны, тогда вы возвращаетесь к ней и говорите: «Хорошо, я вижу, что это именно то, что нужно. Давайте подумаем, как сделать ее лучше». И мы так и поступили. За эти 10 лет мы не делали перерыва как группа. Просто у каждого из нас теперь своя семья, и всевозможные проблемы выходят на первый план. Но мы продолжали делать музыку, хотите верьте, хотите нет, все это время. И когда пришло время сказать: «Ладно, пора выпускать альбом» — а это очень демократичный процесс, — мы все сели и сказали: «Хорошо. Давайте посмотрим на наш список песен и определим, какие из них являются нашими любимыми и над чем нам стоит поработать. И давайте просто перейдем к одной за другой». И наконец-то мы почти закончили».







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