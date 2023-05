сегодня



RAY ALDER выпустил новый клип



"Waiting For Some Sun", новое видео RAY'я ALDER'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "II", выходящего девятого июня на InsideOut Music.



Трек-лист:



01. This Hollow Shell (06:02)

02. My Oblivion (04:36)

03. Hands Of Time (06:08)

04. Waiting For Some Sun (04:29)

05. Silence The Enemy (04:41)

06. Keep Wandering (05:51)

07. Those Words I Bled (05:51)

08. Passengers (05:51)

09. Changes (07:45)







