24 май 2023



RAY ALDER представил новое видео



My Oblivion, новое видео RAY'я ALDER'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "II", выходящего девятого июня на InsideOut Music.



Трек-лист:



01. This Hollow Shell (06:02)

02. My Oblivion (04:36)

03. Hands Of Time (06:08)

04. Waiting For Some Sun (04:29)

05. Silence The Enemy (04:41)

06. Keep Wandering (05:51)

07. Those Words I Bled (05:51)

08. Passengers (05:51)

09. Changes (07:45) https://www.instagram.com/rayalderofficial/







просмотров: 272