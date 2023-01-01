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RAY ALDER: «Лет 15 назад я начал терять голос»



RAY ALDER в интервью Metallerium ответил на вопрос о том, как ему удаётся сохранять вокальную форму:



«Честно говоря, я делаю всё, что могу, с тем, что у меня осталось. Я не буду называть имён, но есть другие исполнители, у которых более высокие голоса, которые раньше умели скримить, но теперь уже не могут этого делать. Я тоже такой. Я начал терять голос, наверное, лет 15 назад или около того. Я ходил по врачам, и они обычно говорили: "Вы не можете обладать им вечно. Он никогда не будет прежним. Вы станете старше, и он изменится". Так что я изменился вместе с этим. Я, конечно, не могу петь так высоко, как раньше, но я делаю всё, что могу.



Что касается поддержания формы, то я всегда занимаюсь. Если я сочиняю, то пою каждый день по шесть-семь часов в день. Так что это помогает поддерживать форму. Но совсем другое дело, когда мы отправляемся на гастроли. Если я собираюсь на гастроли, мне приходится репетировать. Тогда я еду в студию в центре города и пою вживую под музыку без вокала. И я занимаюсь этим, наверное, по два часа в день в течение двух месяцев, просто чтобы привести свой голос в форму для гастролей. Иначе я потеряю голос через день или два. Так что да, такое есть. Но петь каждый день в микрофон — это немного другое. Ты можешь делать одно и то же сто раз и, как правило, всё получается правильно».







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