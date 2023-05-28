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PARADISE LOST перезапишут "Icon"
42
Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL...
19
Новая песня IMMORTAL
16
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Басиста MARDUK выгнали за пьянство
15
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Dogstar
?
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28 май 2023
:
Киану Ривз отыграл первое за более чем 20 лет выступление с DOGSTAR
сегодня
Киану Ривз отыграл первое за более чем 20 лет выступление с DOGSTAR
Группа DOGSTAR прервала свое творческое молчание и выступила на фестивале BottleRock 27 мая — это стало первый концертом для коллектива за последние 20 лет.
New Addition to BottleRock 2023!рџ”Ґ
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28 май 2023
P
Paganheart
В "Самурае" Джонни Сильверхенд позабористей музу играл всё-таки.))))
28 май 2023
WahrandPhain
вспоминается ролик с Гэри Олдменом, который призывает баскетболистов убираться нахуй из кино. Также и тут - всем этим джоннидеппам и кинуривзам предлагается выпиздиться нахуй из рок-музыки.
3
28 май 2023
G
Gleb Monster
Догстар начинали тридцать лет назад, и музло у них приятное. Вахрандпхэйну предлагается выпиздиться с дарксайда.
3
просмотров: 617
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