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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
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Dogstar

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Киану Ривз отыграл первое за более чем 20 лет выступление с DOGSTAR



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Группа DOGSTAR прервала свое творческое молчание и выступила на фестивале BottleRock 27 мая — это стало первый концертом для коллектива за последние 20 лет.

New Addition to BottleRock 2023!рџ”Ґ






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28 май 2023
P
Paganheart
В "Самурае" Джонни Сильверхенд позабористей музу играл всё-таки.))))
28 май 2023
WahrandPhain
вспоминается ролик с Гэри Олдменом, который призывает баскетболистов убираться нахуй из кино. Также и тут - всем этим джоннидеппам и кинуривзам предлагается выпиздиться нахуй из рок-музыки.
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28 май 2023
G
Gleb Monster
Догстар начинали тридцать лет назад, и музло у них приятное. Вахрандпхэйну предлагается выпиздиться с дарксайда.
Like!3

просмотров: 617

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