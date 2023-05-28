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Киану Ривз отыграл первое за более чем 20 лет выступление с DOGSTAR



Группа DOGSTAR прервала свое творческое молчание и выступила на фестивале BottleRock 27 мая — это стало первый концертом для коллектива за последние 20 лет.

New Addition to BottleRock 2023!рџ”Ґ













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