Новый альбом DOGSTAR выйдет осенью

Группа DOGSTAR, в состав которой входит Киану Ривз, выпустит первый за двадцать лет студийный альбом, получивший название "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees", шестого октября на собственном лейбле l Dillon Street Records (дистрибуция через ADA).
Трек-лист:
01. Blonde
02. How The Story Ends
03. Everything Turns Around
04. Overhang
05. Dillon St.
06. Lily
07. Lust
08. Glimmer
09. Sunrise
10. Sleep
11. Upside
12. Breach
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