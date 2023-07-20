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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 58
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 38
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 15
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Dogstar

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|||| 20 июл 2023

Новый альбом DOGSTAR выйдет осенью



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Группа DOGSTAR, в состав которой входит Киану Ривз, выпустит первый за двадцать лет студийный альбом, получивший название "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees", шестого октября на собственном лейбле l Dillon Street Records (дистрибуция через ADA).

Трек-лист:

01. Blonde
02. How The Story Ends
03. Everything Turns Around
04. Overhang
05. Dillon St.
06. Lily
07. Lust
08. Glimmer
09. Sunrise
10. Sleep
11. Upside
12. Breach




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20 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
бодренько, приятно, но неинтересно

просмотров: 308

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