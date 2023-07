20 июл 2023



Новый альбом DOGSTAR выйдет осенью



Группа DOGSTAR, в состав которой входит Киану Ривз, выпустит первый за двадцать лет студийный альбом, получивший название "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees", шестого октября на собственном лейбле l Dillon Street Records (дистрибуция через ADA).



Трек-лист:



01. Blonde

02. How The Story Ends

03. Everything Turns Around

04. Overhang

05. Dillon St.

06. Lily

07. Lust

08. Glimmer

09. Sunrise

10. Sleep

11. Upside

12. Breach







