Новое видео DOGSTAR



"Breach", новое видео группы DOGSTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees", выходящего шестого октября.



Трек-лист:



01. Blonde

02. How The Story Ends

03. Everything Turns Around

04. Overhang

05. Dillon St.

06. Lily

07. Lust

08. Glimmer

09. Sunrise

10. Sleep

11. Upside

12. Breach







