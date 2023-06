7 июн 2023



Новый альбом ANCESTRAL BLOOD выйдет летом



ANCESTRAL BLOOD заключили соглашение с лейблом Wormholedeath, на котором 21 июля в цифровом варианте состоится релиз дебютного альбома "Forgotten Myths And Legends - Chapter 1".



Трек-лист:



"Forged In The Fires Of Hephaestos"

"Forgotten Myths And Legends"

"Sky Fortress Of Wizardry"

"Crystallized Within The Caverns Of Time"

"Through The Enchanted Forest Of Illusions"

"Awaiting Where Calm Winds Blow At Nightfall"

"The Cronos Stone"

"Lost On A Boundless Journey (Voyage)"

"Sparks Of Light Atop Towers Deserted For Ages"







