Новый альбом NOVERIA выйдет летом



NOVERIA выпустят новую работу, получившую название "The Gates Of The Underworld", 25 августа на Scarlet Records. Продюсером выступал Simone Mularoni.



Трек-лист:



“Heritage”

“Origins”

“Descent” (feat. Fabio Lione)

“Venom”

“Revenant”

“The Gates Of The Underworld”

“Ascent”

“Overlord”

“Anima”

“Eternal”







