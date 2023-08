сегодня



FABIO LIONE в новом треке NOVERIA



NOVERIA опубликовали официальное видео с текстом на песню “Descent” (featuring Fabio Lione). Этот трек взят из нового альбома "The Gates Of The Underworld", выход которого намечен на 25 августа на Scarlet Records. Продюсером выступал Simone Mularoni.



Трек-лист:



“Heritage”

“Origins”

“Descent” (feat. Fabio Lione)

“Venom”

“Revenant”

“The Gates Of The Underworld”

“Ascent”

“Overlord”

“Anima”

“Eternal”







