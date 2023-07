7 июл 2023



Новое видео NOVERIA



Overlord, новое видео NOVERIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Gates Of The Underworld", выход которого намечен на 25 августа на Scarlet Records. Продюсером выступал Simone Mularoni.



Трек-лист:



“Heritage”

“Origins”

“Descent” (feat. Fabio Lione)

“Venom”

“Revenant”

“The Gates Of The Underworld”

“Ascent”

“Overlord”

“Anima”

“Eternal”







