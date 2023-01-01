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Видео с текстом от SACRED DAWN



SACRED DAWN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Truth Be Told", которая взята из нового альбома "Dismal Swamp", намеченного к выпуску 29 сентября на Qumran Records.







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