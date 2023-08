Видео с текстом от SACRED DAWN

сегодня



SACRED DAWN опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Dream Within", которая взята из выходящего 29 сентября альбома "A Dream Within":



“Das Chaos Beginnt”

“Unintended Consequences”

“Truth Be Told”

“Blood And Treasure”

“A Dream Within”

“Let Chaos Reign”

“One More Day”

“The Lake Of The Dismal Swamp”







