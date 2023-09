сегодня



Новая песня SACRED DAWN



"The Lake Of The Dismal Swamp", новая песня группы SACRED DAWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dismal Swamp", выход которого запланирован на 29 сентября на No Dust Records.



Трек-лист:



“Das Chaos Beginnt”

“Unintended Consequences”

“Truth Be Told”

“Blood And Treasure”

“A Dream Within”

“Let Chaos Reign”

“One More Day”

“The Lake Of The Dismal Swamp”







