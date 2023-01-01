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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
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Watchtower

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|||| 8 июн 2023

JASON MCMASTER вернулся в WATCHTOWER



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WATCHTOWER сообщили о возвращении в состав вокалиста JASON MCMASTER, с которым группа отыграет эксклюзивное европейское выступление в рамках фестиваля Keep It True Rising III.






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