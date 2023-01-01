8 июн 2023



JASON MCMASTER вернулся в WATCHTOWER



WATCHTOWER сообщили о возвращении в состав вокалиста JASON MCMASTER, с которым группа отыграет эксклюзивное европейское выступление в рамках фестиваля Keep It True Rising III.











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