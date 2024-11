7 ноя 2024



WATCHTOWER готовят ЕР и переиздание



Вокалист WATCHTOWER Jason McMaster в интервью 69 Faces Of Rock рассказал о текущем положении дел в команде:



«Сейчас мы работаем над видеопрезентацией четырех песен, которая была снята на фестивале Keep It True Rising в прошлом году, год назад. И мы надеемся выпустить эти четыре песни в виде 12-дюймового EP, как в старые добрые времена, когда IRON MAIDEN выступали в Marquee, по две или три песни на каждой стороне, все еще на 33 оборотах или иногда на 45, но на 12 дюймах. Я хочу сделать это в виде 12-дюймового концертного EP WATCHTOWER с четырьмя песнями и DVD.



Скоро будет 40-летний юбилей [дебютного альбома WATCHTOWER] 'Energetic Disassembly'. Это будет в следующем году, 40-летний юбилей. Так что мы работаем над этим. И мы делали ремиксы. У нас есть оригинальные записи, чего не могут сказать многие группы. Спустя 40 лет у нас есть оригинальные записи. Несколько лет назад мы смогли их оцифровать, и мой друг сделал полный ремикс. Также я добавлю, что оригинальные записи песен «The Eldritch» и «Instruments Of Random Murder» [со второго альбома WATCHTOWER 1989 года «Control And Resistance»] с моим вокалом были также записаны в студии Cedar Creek, где была записана и основная часть «Energetic Disassembly», на той же монтажной площадке, с теми же микрофонами, в той же студии, и они были на мастер-пленках «Energetic», и мы даже не знали об этом, пока не открыли те сессии. Это были две сессии на одной катушке. Так что мы сделали ремикс и мастеринг всего этого, и вот что я скажу: есть пара пасхальных яиц, есть пара бонусов, например, вступление к «Argonne Forest» совершенно другое, и оно было вырезано из записи, чтобы освободить место для других песен на пластинке. Так что это будет доступно сейчас, а также пара вещей, которые я буду держать в секрете. Есть две небольшие темы, которые были записаны на сессиях «Energetic Disassembly» и не вошли в альбом, когда он вышел. Так что мы очень рады такой находке. Мы не знаем, какой именно лейбл возьмется за их выпуск, потому что многие лейблы любят говорить: «Нет, нам нужны оригинальные записи. Нам нужна оригинальная обложка. Мы же только хотим, чтобы это выглядело и звучало» — потому что это переиздание, праздничное издание, но они хотят выглядеть настоящими пуристами. И я это понимаю. Я один из таких людей. Я из них. Но всем нам в группе, в лагере WATCHTOWER, а это небольшой лагерь, очень тяжело слушать оригинальные миксы «Energetic Disassembly», потому что там так много реверберации и так много высоких частот, и нам просто очень тяжело это слушать. Так что мы можем сделать так, чтобы немного приглушить эти миксы... Только эквалайзер, только гитарные дорожки были довольно шумными, и мы можем сделать так, чтобы убрать многие эффекты и услышать каждую ноту в чистом виде — это здорово. Вот над этим мы и работаем. В будущем у WATCHTOWER не так много концертов, только один в январе. И мы не знаем, но в центре внимания будет одно выступление в следующем году, а затем мы займемся другими релизами — концертным EP и переизданием «Energetic Disassembly». Вот над чем мы сейчас работаем».







