Видео с выступления WATCHTOWER



Видео с выступления WATCHTOWER, которое состоялось в рамках фестиваля Keep It True, доступно для просмотра ниже:



00:00 Asylum

02:32 The Eldritch

06:32 Instruments Of Random Murder

10:48 Argonne Forest

16:10 Energetic Disassembly

22:17 Control And Resistance

29:26 Social Fears

36:36 The Fall Of Reason

44:40 Tyrants In Distress

50:36 Meltdown







