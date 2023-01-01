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AETERNUS на Agonia Records



Agonia Records сообщили о подписании контракта с группой AETERNUS. Выход нового альбома намечен на этот год.



«Для тех из вас, кто следил за нами на наших каналах в социальных сетях, не секрет, что мы записываем новый альбом. Мы рады объявить, что подписали контракт с Agonia Records на выпуск этого зверя. Трудолюбие и преданность Agonia своим артистам были очень хорошо оценены, и мы верим, что они станут для нас отличным подспорьем, чтобы сделать следующий шаг!»







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