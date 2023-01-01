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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 38
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Aeternus

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1 июл 2023 : 		 AETERNUS на Agonia Records

14 авг 2018 : 		 AETERNUS выпустят альбом в октябре

23 май 2018 : 		 AETERNUS завершили работу над новым альбомом

26 фев 2013 : 		 Новая песня AETERNUS

13 фев 2013 : 		 Детали нового альбома AETERNUS

4 дек 2012 : 		 Новый басист AETERNUS

17 май 2012 : 		 AETERNUS готовятся к студии

27 ноя 2011 : 		 AETERNUS продолжают работу над новым материалом

14 июн 2010 : 		 Новый гитарист AETERNUS

11 апр 2010 : 		 AETERNUS продолжают работу над новым материалом

29 май 2009 : 		 AETERNUS работают над новым материалом

8 окт 2007 : 		 AETERNUS объявили имя нового барабанщика

19 сен 2007 : 		 AETERNUS расстались с барабанщиком

19 сен 2005 : 		 AETERNUS: работа над новым альбомом продолжается

12 сен 2005 : 		 AETERNUS начинают микшировать новый альбом

12 июл 2005 : 		 AETERNUS обещают новый альбом в октябре

29 апр 2005 : 		 AETERNUS: тотальное обновление

25 сен 2003 : 		 AETERNUS, 1349, RED HARVEST выезжают в совместный европейский тур.

1 ноя 2002 : 		 AETERNUS готовят новый альбом
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|||| сегодня

AETERNUS на Agonia Records



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Agonia Records сообщили о подписании контракта с группой AETERNUS. Выход нового альбома намечен на этот год.

«Для тех из вас, кто следил за нами на наших каналах в социальных сетях, не секрет, что мы записываем новый альбом. Мы рады объявить, что подписали контракт с Agonia Records на выпуск этого зверя. Трудолюбие и преданность Agonia своим артистам были очень хорошо оценены, и мы верим, что они станут для нас отличным подспорьем, чтобы сделать следующий шаг!»

AETERNUS Signs With Agonia Records




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