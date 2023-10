сегодня



Новое видео AETERNUS



"Existentialist Hunter", новое видео группы AETERNUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Philosopher, выходящего 17 ноября на Agonia Records:



1. Existentialist Hunter

2. World Bleak Nepotism

3. The Intentionality of Unitigated Evil

4. Void of Venom

5. Wresting Worm

6. The Luciferian Architect

7. Carving the Pristine Anomie







