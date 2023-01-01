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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
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Aeternus

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27 сен 2023 : 		 Новый альбом AETERNUS выйдет осенью

1 июл 2023 : 		 AETERNUS на Agonia Records

14 авг 2018 : 		 AETERNUS выпустят альбом в октябре

23 май 2018 : 		 AETERNUS завершили работу над новым альбомом

26 фев 2013 : 		 Новая песня AETERNUS

13 фев 2013 : 		 Детали нового альбома AETERNUS

4 дек 2012 : 		 Новый басист AETERNUS

17 май 2012 : 		 AETERNUS готовятся к студии

27 ноя 2011 : 		 AETERNUS продолжают работу над новым материалом

14 июн 2010 : 		 Новый гитарист AETERNUS

11 апр 2010 : 		 AETERNUS продолжают работу над новым материалом

29 май 2009 : 		 AETERNUS работают над новым материалом

8 окт 2007 : 		 AETERNUS объявили имя нового барабанщика

19 сен 2007 : 		 AETERNUS расстались с барабанщиком

19 сен 2005 : 		 AETERNUS: работа над новым альбомом продолжается

12 сен 2005 : 		 AETERNUS начинают микшировать новый альбом

12 июл 2005 : 		 AETERNUS обещают новый альбом в октябре

29 апр 2005 : 		 AETERNUS: тотальное обновление

25 сен 2003 : 		 AETERNUS, 1349, RED HARVEST выезжают в совместный европейский тур.

1 ноя 2002 : 		 AETERNUS готовят новый альбом
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|||| сегодня

Новый альбом AETERNUS выйдет осенью



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AETERNUS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название “Philosopher” и выходящего 17 ноября на Agonia Records:

1. Existentialist Hunter
2. World Bleak Nepotism
3. The Intentionality of Unitigated Evil
4. Void of Venom
5. Wresting Worm
6. The Luciferian Architect
7. Carving the Pristine Anomie



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