Новый альбом AETERNUS выйдет осенью



AETERNUS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название “Philosopher” и выходящего 17 ноября на Agonia Records:



1. Existentialist Hunter

2. World Bleak Nepotism

3. The Intentionality of Unitigated Evil

4. Void of Venom

5. Wresting Worm

6. The Luciferian Architect

7. Carving the Pristine Anomie





