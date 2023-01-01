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THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар...
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BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024
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THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар...
64
BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024
39
BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»
25
Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ...
21
UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де...
15
все новости группы
Aeternus
Норвегия
Black Metal
Dark Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/aeternusnor
Facebook:
http://www.facebook.com/Aeternusofficial
27 сен 2023
:
Новый альбом AETERNUS выйдет осенью
1 июл 2023
:
AETERNUS на Agonia Records
14 авг 2018
:
AETERNUS выпустят альбом в октябре
23 май 2018
:
AETERNUS завершили работу над новым альбомом
26 фев 2013
:
Новая песня AETERNUS
13 фев 2013
:
Детали нового альбома AETERNUS
4 дек 2012
:
Новый басист AETERNUS
17 май 2012
:
AETERNUS готовятся к студии
27 ноя 2011
:
AETERNUS продолжают работу над новым материалом
14 июн 2010
:
Новый гитарист AETERNUS
11 апр 2010
:
AETERNUS продолжают работу над новым материалом
29 май 2009
:
AETERNUS работают над новым материалом
8 окт 2007
:
AETERNUS объявили имя нового барабанщика
19 сен 2007
:
AETERNUS расстались с барабанщиком
19 сен 2005
:
AETERNUS: работа над новым альбомом продолжается
12 сен 2005
:
AETERNUS начинают микшировать новый альбом
12 июл 2005
:
AETERNUS обещают новый альбом в октябре
29 апр 2005
:
AETERNUS: тотальное обновление
25 сен 2003
:
AETERNUS, 1349, RED HARVEST выезжают в совместный европейский тур.
1 ноя 2002
:
AETERNUS готовят новый альбом
сегодня
Новый альбом AETERNUS выйдет осенью
AETERNUS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название “Philosopher” и выходящего 17 ноября на Agonia Records:
1. Existentialist Hunter
2. World Bleak Nepotism
3. The Intentionality of Unitigated Evil
4. Void of Venom
5. Wresting Worm
6. The Luciferian Architect
7. Carving the Pristine Anomie
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет