18 июл 2023



Обложка и трек-лист нового альбома ETERNAL EVIL



ETERNAL EVIL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома The Gates Beyond Mortality, выход которого намечен на октябрь:



"Depths A Of A New Eternity"

"Guerilla Warfare"

"The Gates Beyond Mortality"

"Funeral Prayers"

"Signs Of Ancient Sin"

"Desecration Of Light"

"The Astral Below"

"Immolation"

"The Cursed Trilogy"







